Lucknow News: राजधानी में कुर्सी रोड पर पशुराज... कई राहगीर गंवा चुके हैं जान

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इसी संवेदनशील ब्लैक स्पॉट पर महज दो दिन पहले ही एक अनियंत्रित आवारा पशु से टकराकर एक बाइक सवार बुरी तरह लहूलुहान हो गया था। स्थानीय निवासियों और राहगीरों ने नगर निगम प्रशासन से इस जानलेवा समस्या का तत्काल संज्ञान लेकर क्षेत्र को पशु-मुक्त कराने की गुहार लगाई है। इसी संवेदनशील ब्लैक स्पॉट पर महज दो दिन पहले ही एक अनियंत्रित आवारा पशु से टकराकर एक बाइक सवार बुरी तरह लहूलुहान हो गया था। स्थानीय निवासियों और राहगीरों ने नगर निगम प्रशासन से इस जानलेवा समस्या का तत्काल संज्ञान लेकर क्षेत्र को पशु-मुक्त कराने की गुहार लगाई है।

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लखनऊ। राजधानी के थाना गुडंबा क्षेत्र अंतर्गत बेहटा चौकी के पास कुर्सी रोड पर छुट्टा जानवरों का यह झुंड स्थानीय प्रशासन के दावों की पोल खोल रहा है। व्यस्त मुख्य मार्ग पर दिन-रात डटे इन मवेशियों के कारण शहर में आए दिन कोई न कोई गंभीर सड़क हादसा होता रहता है, जिसमें राहगीर जान तक गंवा चुके हैं।