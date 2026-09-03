Lucknow News: नौ साल से बंद-बंद बदहाल हो गया जेपीएनआईसी, हर मंजिल पर टपक रहा है पानी

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समाजवादी चिंतक जयप्रकाश नारायण के नाम पर गोमतीनगर में बने जेपीएनआईसी का निर्माण वर्ष 2013 में शुरू हुआ था और साल 2017 में निर्माण पूरा होने से पहले ही इसका काम बंद हो गया। जिस समय काम बंद हुआ था, उस समय फिनिशिंग सहित करीब 50 करोड़ रुपये के काम बचे थे। यह बजट एलडीए को शासन से मिला नहीं और तब से यह सेंटर बंद पड़ा था। ऐसे में करीब नौ साल से बंद रहने के कारण यह खंडहर बन गया है। बीते 25 अगस्त को प्रदेश सरकार की कैबिनेट में इसे निजी कंपनी वृंदावन बॉटलर्स एंड रॉकवुड होटल्स को लीज पर देने की मंजूरी दी थी।लिफ्ट खराब हो गई हैं।स्पोर्ट्स सेंटर में लगे डिजिटल स्क्रीन बोर्ड भी हुए खराब।कुर्सी, सोफे आदि फर्नीचर भी खराब हुए।फर्श काली पड़ गई है।खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं।दीवारों पर लगे टाइल्स भी गिर रहे हैं।बिजली के तार और जनरेटर भी खराब हुए।एस्केलेटर भी बंद पड़ा है।फॉल्स सीलिंग गिर रही है।बेसमेंट और अन्य सभी मंजिलों पर अंधेरा है।0 सभागार की कुर्सियां गायब हैं।0 स्पोर्ट्स सेंटर कूड़ा घर सा बन गया है0 हर फ्लोर पर कबाड़ है।- एरिया- 20 एकड़- 700 गाड़ियों की क्षमता वाली तीन मंजिला मल्टीस्टोरी पार्किंग- बिल्डिंग की 18वीं मंजिल पर हेलीपैड बना है- 1000 और 2000 क्षमता के दो सभागार- ऑलवेदर स्विमिंग और डाइविंग पूल है- लॉन टेनिस कोर्ट- कैफेटेरियाIजेपीएनआईसी की मरम्मत पर जो खर्च आएगा, वह निजी कंपनी उठाएगी। इसके निर्माण पर 821 करोड़ खर्च हो चुके हैं। अब मरम्मत पर 250 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। कंपनी दो साल में इसका संचालन शुरू कर देगी।I