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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   JPNIC has fallen into a state of disrepair after remaining shut for nine years; water is leaking on every floor.

Lucknow News: नौ साल से बंद-बंद बदहाल हो गया जेपीएनआईसी, हर मंजिल पर टपक रहा है पानी

Thu, 03 Sep 2026 01:51 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:51 AM IST
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JPNIC has fallen into a state of disrepair after remaining shut for nine years; water is leaking on every floor.
जीपीएनआईसी और इसकी ​स्थिति।
लखनऊ। नौ साल से बंद रहने के कारण 17 मंजिला जेपीएनआईसी की हर मंजिल अब बारिश में टपक रही है। ऐसा लगता है कि अंदर बारिश हो रही है। जगह-जगह गदंगी, टूटी फॉल्स सीलिंग, घूमते कुत्ते और अंधेरा... यही हकीकत बुधवार को सेंटर के अंदर जाने पर दिखी। नौ साल में पहली बार एलडीए की ओर खुद मीडिया को सेंटर के हालात दिखाए गए, वरना अब तक वहां प्रवेश ही प्रतिबंधित था। एक सप्ताह पहले इसे निजी कंपनी को ''जहां है-जैसा है'' की शर्त पर संचालन के लिए 30 साल की लीज पर दिया गया है। एलडीए ने दो साल में इसका संचालन शुरू होने का दावा किया है।
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समाजवादी चिंतक जयप्रकाश नारायण के नाम पर गोमतीनगर में बने जेपीएनआईसी का निर्माण वर्ष 2013 में शुरू हुआ था और साल 2017 में निर्माण पूरा होने से पहले ही इसका काम बंद हो गया। जिस समय काम बंद हुआ था, उस समय फिनिशिंग सहित करीब 50 करोड़ रुपये के काम बचे थे। यह बजट एलडीए को शासन से मिला नहीं और तब से यह सेंटर बंद पड़ा था। ऐसे में करीब नौ साल से बंद रहने के कारण यह खंडहर बन गया है। बीते 25 अगस्त को प्रदेश सरकार की कैबिनेट में इसे निजी कंपनी वृंदावन बॉटलर्स एंड रॉकवुड होटल्स को लीज पर देने की मंजूरी दी थी।
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अब ये है हालत
लिफ्ट खराब हो गई हैं।स्पोर्ट्स सेंटर में लगे डिजिटल स्क्रीन बोर्ड भी हुए खराब।
कुर्सी, सोफे आदि फर्नीचर भी खराब हुए।
फर्श काली पड़ गई है।
खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं।

दीवारों पर लगे टाइल्स भी गिर रहे हैं।

बिजली के तार और जनरेटर भी खराब हुए।
एस्केलेटर भी बंद पड़ा है।
फॉल्स सीलिंग गिर रही है।
बेसमेंट और अन्य सभी मंजिलों पर अंधेरा है।
0 सभागार की कुर्सियां गायब हैं।
0 स्पोर्ट्स सेंटर कूड़ा घर सा बन गया है
0 हर फ्लोर पर कबाड़ है।
फैक्ट फाइल
- एरिया- 20 एकड़
- 700 गाड़ियों की क्षमता वाली तीन मंजिला मल्टीस्टोरी पार्किंग

- बिल्डिंग की 18वीं मंजिल पर हेलीपैड बना है

- 1000 और 2000 क्षमता के दो सभागार
- ऑलवेदर स्विमिंग और डाइविंग पूल है

- लॉन टेनिस कोर्ट

- कैफेटेरिया

Iजेपीएनआईसी की मरम्मत पर जो खर्च आएगा, वह निजी कंपनी उठाएगी। इसके निर्माण पर 821 करोड़ खर्च हो चुके हैं। अब मरम्मत पर 250 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। कंपनी दो साल में इसका संचालन शुरू कर देगी।I
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I- प्रथमेश कुमार, वीसी एलडीएI

जीपीएनआईसी और इसकी स्थिति।

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