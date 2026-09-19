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Lucknow News: एयरपोर्ट पर 40 लाख के आईफोन, मैकबुक जब्त

Sat, 19 Sep 2026 02:47 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:47 AM IST
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iPhones and MacBooks worth 40 lakh seized at the airport
लखनऊ। राज्य कर विभाग की टीम ने शुक्रवार को अमौसी एयरपोर्ट पर 40 लाख रुपये के आईफोन और मैकबुक जब्त किए। इन्हें अहमदाबाद से बिना बिल व ई-वे बिल के लाया जा रहा था। व्यापारी से 14.32 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
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विभाग के एडिश्नल कमिश्नर मनोज कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि अहमदाबाद के व्यापारी के माल का स्वामित्व स्वीकार करने पर देय कर की दोगुनी राशि का जुर्माना लगाया गया। सहायक आयुक्त आशीष कुमार और राज्य कर अधिकारी संतोष कुमार ने रकम जमा करवाई। इससे पहले बसों से बिना बिल के लाए गए मोबाइल तथा पार्ट्स पर करीब 5.66 लाख रुपये जुर्माना जमा कराया जा चुका है। बिना बिल के मुंबई से लाया गया माल भी लखनऊ में पकड़ा गया है। इस पर अर्थदंड वसूलने की कार्रवाई की जा रही है।
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