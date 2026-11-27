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धर्मशील अग्रवाल पर सात करोड़ रुपये की एफडीआर रिलीज करने के एवज में साठ लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप था। कोलकाता स्थित मेसर्स जेडी टेपस प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि ने सीबीआई से शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स विभाग ने उनकी सात करोड़ रुपये की एफडीआर सीज कर दी थी। एफडीआर जारी करने के लिए इंस्पेक्टर धर्मशील अग्रवाल साठ लाख रुपये की रिश्वत मांग रहा था। इस शिकायत पर सीबीआई ने तीन अक्तूबर 2018 को मामला दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोप सही पाए गए जिसके बाद सीबीआई ने उसके और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ 30 नवंबर 2018 को चार्जशीट दायर की थी।