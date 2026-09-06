Lucknow News: सिटी में आज

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उत्तर प्रदेश आदर्श टेंट कैटरिंग एंड डेकोरेशन व्यापार मंडल के प्रथम स्थापना दिवस पर व्यापारी सम्मेलन एवं सम्मान समारोह सर्वोदय नगर के होटल नीलम स्टे इन में दोपहर 1 बजे।



महफिल-ए-टिकैत राय



वाह लखनऊ की ओर से महफिल-ए-टिकैत राय कार्यक्रम गोमतीनगर एक्सटेंशन के विस्तार क्लब रिवर व्यू आर्केड शापिंग काॅम्प्लेक्स में दोपहर 3 बजे।







नाटक



नाट्य संस्था भरत रंग की ओर से ''कथा एक कंस की'' नाटक का मंचन चारबाग के रवींद्रालय प्रेक्षागृह में शाम 6:30 बजे।



उर्स

मॉल एवेन्यू स्थित दादा मियां की दरगाह पर पांच दिनी उर्स के तीसरे दिन 12वां ऑल इंडिया सेमिनार सुबह 10:30 बजे से।



खेल



यूपी टी-20 लीग का फाइनल लखनऊ फॉल्कंस बनाम मेरठ मावरिक्स इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से।

फिन स्विमिंग चैंपियनशिप का समापन समारोह केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 3:30 बजे से।

सम्मान समारोह