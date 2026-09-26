Lucknow News: सिटी में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:33 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:33 AM IST
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नाटक
निसर्ग संस्था की ओर से रजत जयंती पर नाटक अविमारक का मंचन गोमतीनगर स्थित संगीत नाटक अकादमी में शाम 7 बजे।
संगीत
कला, संगीत और मानसून पर बारिश कार्यक्रम होटल क्लार्क अवध में शाम छह बजे से।
बैठक
सुमंगल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड समिति की आमसभा जियामऊ स्थित विश्व संवाद केंद्र के हॉल में दोपहर 12 बजे ।
यूपी रोलिंग फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन की वार्षिक सामान्य बैठक ताज पैलेस में सुबह 9 बजे से।
खेल
राज्यस्तरीय विद्यालयीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के बालक वर्ग के फाइनल मुकाबले केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बॉक्सिंग एरिना में सुबह 10 बजे से।
राष्ट्रीय अधिवेशन
एबीवीपी की ओर से फार्मा विजन का राष्ट्रीय अधिवेशन डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय स्थित अटल प्रेक्षागृह में सुबह 9.30 से।
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निसर्ग संस्था की ओर से रजत जयंती पर नाटक अविमारक का मंचन गोमतीनगर स्थित संगीत नाटक अकादमी में शाम 7 बजे।
संगीत
कला, संगीत और मानसून पर बारिश कार्यक्रम होटल क्लार्क अवध में शाम छह बजे से।
बैठक
सुमंगल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड समिति की आमसभा जियामऊ स्थित विश्व संवाद केंद्र के हॉल में दोपहर 12 बजे ।
यूपी रोलिंग फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन की वार्षिक सामान्य बैठक ताज पैलेस में सुबह 9 बजे से।
खेल
राज्यस्तरीय विद्यालयीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के बालक वर्ग के फाइनल मुकाबले केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बॉक्सिंग एरिना में सुबह 10 बजे से।
राष्ट्रीय अधिवेशन
एबीवीपी की ओर से फार्मा विजन का राष्ट्रीय अधिवेशन डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय स्थित अटल प्रेक्षागृह में सुबह 9.30 से।