Lucknow News: सिटी में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:26 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:26 AM IST
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गणेश उत्सव
गणेश चतुर्थी समिति की ओर से गणेश उत्सव तोपखाना कैंट बाजार के सरस्वती कम्युनिटी हाॅल में सुबह 7 बजे।
श्री गणेश महोत्सव बशीरतगंज समिति की ओर से मूर्ति स्थापना और अभिषेक बशीरतगंज की पीपल वाली गली में सुबह 11 बजे।
आस्कर योग साईं कृपा सेवा संस्थान की ओर से श्री गणेश उत्सव शिवाजी मार्ग पर 9:30 बजे।
उत्तर प्रदेश पुस्तक व्यापार मंडल की ओर से गणेश उत्सव आलमबाग के सिंगारनगर बरातघर में सुबह 9 बजे।
झूलेपार्क में गणेशोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7 बजे।
लखनऊ के महाराजा के तहत पेपर मिल कॉलोनी के अक्षयवर मल्ल पार्क में गणेशोत्सव शाम 8:30 बजे।
शुभारंभ
लखनऊ के पहले ड्राइविंग टेस्ट सेंटर का शुभारंभ बंथरा टेस्ट सेंटर पर सुबह 10 बजे से।
प्रदर्शनी
कला स्रोत आर्ट गैलरी की ओर से बियांड द फ्रेम चित्र प्रदर्शनी अलीगंज के सेक्टर बी में कला आर्ट गैलरी परिसर में दोपहर 12 बजे।
पाक कला प्रतियोगिता
लेट्स गिव बैक के तत्वावधान में लुप्त प्राय पाक कला प्रतियोगिता आशियाना के चांसलर क्लब में दोपहर 2 बजे।
पुस्तक मेला
नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से पुस्तक मेला लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में सुबह 10 से शाम 8 बजे तक।
स्थापना दिवस
लोक आयुक्त संगठन का 50वां स्थापना दिवस समारोह गोमतीनगर के विभूति खंड स्थित कार्यालय में सुबह 11 बजे।
खेल
केएल गर्ग मेमोरियल प्राइजमनी टेनिस टूर्नामेंट ला-मार्टीनियर कॉलेज की टेनिस फेसिलिटी में सुबह 9 बजे से।
विज्ञापन
गणेश चतुर्थी समिति की ओर से गणेश उत्सव तोपखाना कैंट बाजार के सरस्वती कम्युनिटी हाॅल में सुबह 7 बजे।
श्री गणेश महोत्सव बशीरतगंज समिति की ओर से मूर्ति स्थापना और अभिषेक बशीरतगंज की पीपल वाली गली में सुबह 11 बजे।
आस्कर योग साईं कृपा सेवा संस्थान की ओर से श्री गणेश उत्सव शिवाजी मार्ग पर 9:30 बजे।
उत्तर प्रदेश पुस्तक व्यापार मंडल की ओर से गणेश उत्सव आलमबाग के सिंगारनगर बरातघर में सुबह 9 बजे।
झूलेपार्क में गणेशोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7 बजे।
लखनऊ के महाराजा के तहत पेपर मिल कॉलोनी के अक्षयवर मल्ल पार्क में गणेशोत्सव शाम 8:30 बजे।
शुभारंभ
लखनऊ के पहले ड्राइविंग टेस्ट सेंटर का शुभारंभ बंथरा टेस्ट सेंटर पर सुबह 10 बजे से।
प्रदर्शनी
कला स्रोत आर्ट गैलरी की ओर से बियांड द फ्रेम चित्र प्रदर्शनी अलीगंज के सेक्टर बी में कला आर्ट गैलरी परिसर में दोपहर 12 बजे।
पाक कला प्रतियोगिता
लेट्स गिव बैक के तत्वावधान में लुप्त प्राय पाक कला प्रतियोगिता आशियाना के चांसलर क्लब में दोपहर 2 बजे।
पुस्तक मेला
नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से पुस्तक मेला लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में सुबह 10 से शाम 8 बजे तक।
स्थापना दिवस
लोक आयुक्त संगठन का 50वां स्थापना दिवस समारोह गोमतीनगर के विभूति खंड स्थित कार्यालय में सुबह 11 बजे।
खेल
केएल गर्ग मेमोरियल प्राइजमनी टेनिस टूर्नामेंट ला-मार्टीनियर कॉलेज की टेनिस फेसिलिटी में सुबह 9 बजे से।