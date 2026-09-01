Lucknow News: सिटी में आज

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लोक हुंकार अभियान आयोजन समिति की ओर से लोक हुंकार कार्यक्रम के तहत परिचर्चा व जनसंवाद कैसरबाग स्थित गांधी भवन ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे से।युवा महोत्सवविज्ञान फाउंडेशन की ओर से राज्यस्तरीय पारंपरिक खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिता चौक स्थित खुन-खुनजी गर्ल्स पीजी कॉलेज में सुबह 10 बजे से।रामलीला रिहर्सलश्री रामलीला समिति महानगर की ओर से रामलीला महोत्सव के लिए पात्रों का पूर्वाभ्यास सेक्टर सी महानगर स्थित श्री रामलीला समिति भवन में शाम 5 बजे से।स्थापना दिवसआईटी कॉलेज का 125वां स्थापना दिवस समारोह आईटी चौराहा स्थित कॉलेज परिसर के ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे से।नृत्य कार्यक्रमउत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी और कथक केंद्र की ओर से कत्थक आचार्य पंडित लच्छू महाराज की स्मृति में नृत्य कार्यक्रम गोमतीनगर विपिनखंड स्थित संत गाडगे जी महाराज प्रेक्षागृह में शाम 5:30 बजे से।संगोष्ठीदी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की ओर से ''टेक्नोलॉजिकल होरिजॉन्स हरनेसिंग एआई ब्लॉकचेन एंड क्लाउड कम्प्यूटिंग फॉर पब्लिक सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स बॉटलनेक्स'' विषय पर सेमिनार रिवर बैंक कॉलोनी स्थित इंजीनियर्स भवन में दोपहर 2:30 बजे से।सम्मान समारोहडॉ. राही मासूम रजा साहित्य एकेडमी की ओर से 17वां डॉ. राही मासूम रजा सम्मान समारोह निशातगंज स्थित कैफी आजमी एकेडमी में शाम 4 बजे से।