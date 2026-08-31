Lucknow News: कच्ची दीवार ढहने से वृद्ध किसान की मौत

विज्ञापन



शिवराम के बेटे मधुराम के मुताबिक, पिता शनिवार रात घर से करीब 150 मीटर दूर स्थित दूसरे मकान में सोए थे। रविवार सुबह करीब चार बजे बारिश के बीच कच्ची दीवार भरभराकर गिर गई। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला। इंस्पेक्टर नवाब अहमद ने बताया कि हादसे की जानकारी पुलिस को नहीं मिली है।

विज्ञापन

माल। देवरी गजा गांव में रविवार तड़के बारिश के दौरान कच्ची दीवार ढहने से चारपाई पर सो रहे किसान शिवराम (75) की मलबे में दबकर गए। हादसे के बाद परिजन उन्हें सैदापुर स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पुलिस को सूचना देने और पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया।