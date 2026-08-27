Lucknow News: सिटी में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:39 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:39 AM IST
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अमृत यात्रा
चिन्मय मिशन के अमृत काल उत्सव के अवसर पर चिन्मय अमृत यात्रा गोमतीनगर विपुल खंड के आईएमआरटी कॉलेज में सुबह 11:30 बजे।
महाआरती व रुद्राभिषेक
सनातन महासभा की ओर से मां गोमती की महाआरती और 11 पार्थिव शिवलिंग रुद्राभिषेक गोमती तट की झूलेलाल वाटिका में शाम 5:30 बजे।
भाजपा लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों की ओर से सामूहिक रुद्राभिषेक लेटे हुए हनुमान मंदिर के पास सरस्वती मंदिर परिसर में शाम 4 बजे।
कथक संध्या
बिरजू महाराज कथक संस्थान की ओर से कथक नर्तक चेतन कुमार जवड़ा की अगुवाई में कथक संध्या राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में शाम 6 बजे
24 कुंडीय महायज्ञ
अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से भाजपा उपाध्यक्ष नीरज सिंह के जन्मदिवस पर 24 कुंडीय महायज्ञ आईआईएम चौराहे के निकट वेद माता गायत्री ट्रस्ट के आरोग्ध्यधाम केंद्र में सुबह 9 बजे।
नाटक
रासरंग संस्था की ओर से हाय हैंडसम नाटक का मंचन गोमतीनगर के अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में शाम 6:30 बजे।
गायत्री यज्ञ
पूर्णिमा एवं रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में गायत्री यज्ञ एवं भजन कीर्तन राजेंद्रनगर के शास्त्री मांटेसरी स्कूल में सुबह 11 बजे।
भजन-कीर्तन
सनातन युवा वाहिनी की ओर से सावन की आखिरी शाम भजन जैमिंग का आयोजन गोमतीनगर के महाराणा प्रताप वॉलीबॉल एकेडमी खरगापुर में शाम 6:30 बजे।
प्रेस विजिट
अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज के 50 विद्यार्थियों का शैक्षिक भ्रमण अमौसी के नादरगंज स्थित अमर उजाला प्रिंटिंग प्रेस में सुबह 11 बजे।
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चिन्मय मिशन के अमृत काल उत्सव के अवसर पर चिन्मय अमृत यात्रा गोमतीनगर विपुल खंड के आईएमआरटी कॉलेज में सुबह 11:30 बजे।
महाआरती व रुद्राभिषेक
सनातन महासभा की ओर से मां गोमती की महाआरती और 11 पार्थिव शिवलिंग रुद्राभिषेक गोमती तट की झूलेलाल वाटिका में शाम 5:30 बजे।
भाजपा लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों की ओर से सामूहिक रुद्राभिषेक लेटे हुए हनुमान मंदिर के पास सरस्वती मंदिर परिसर में शाम 4 बजे।
कथक संध्या
बिरजू महाराज कथक संस्थान की ओर से कथक नर्तक चेतन कुमार जवड़ा की अगुवाई में कथक संध्या राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में शाम 6 बजे
24 कुंडीय महायज्ञ
अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से भाजपा उपाध्यक्ष नीरज सिंह के जन्मदिवस पर 24 कुंडीय महायज्ञ आईआईएम चौराहे के निकट वेद माता गायत्री ट्रस्ट के आरोग्ध्यधाम केंद्र में सुबह 9 बजे।
नाटक
रासरंग संस्था की ओर से हाय हैंडसम नाटक का मंचन गोमतीनगर के अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में शाम 6:30 बजे।
गायत्री यज्ञ
पूर्णिमा एवं रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में गायत्री यज्ञ एवं भजन कीर्तन राजेंद्रनगर के शास्त्री मांटेसरी स्कूल में सुबह 11 बजे।
भजन-कीर्तन
सनातन युवा वाहिनी की ओर से सावन की आखिरी शाम भजन जैमिंग का आयोजन गोमतीनगर के महाराणा प्रताप वॉलीबॉल एकेडमी खरगापुर में शाम 6:30 बजे।
प्रेस विजिट
अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज के 50 विद्यार्थियों का शैक्षिक भ्रमण अमौसी के नादरगंज स्थित अमर उजाला प्रिंटिंग प्रेस में सुबह 11 बजे।
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