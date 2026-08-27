Lucknow News: महानगर में एक घंटे में करीब 50 मिलीमीटर बारिश
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:39 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:39 AM IST
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लखनऊ। राजधानी में बुधवार को भी मौसम मेहरबान रहा। सुबह घने बादल छाए और बूंदाबांदी हुई। कुछ देर बाद आसमान साफ होने पर धूप निकली, जिससे उमस बढ़ गई। दोपहर बाद फिर घने बादल घिर आए और दिन में ही अंधेरा छा गया। तीन बजे से कहीं मध्यम तो कहीं जोरदार बारिश हुई। लखनऊ के महानगर में एक घंटे में करीब 50 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और बारिश के भी आसार हैं। हालांकि, 28 अगस्त से बारिश की गतिविधि कमजोर पड़ने के साथ तापमान में बढ़ोतरी शुरू होगी। बुधवार को अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मंगलवार के मुकाबले 1.7 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री गिरकर 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
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क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और बारिश के भी आसार हैं। हालांकि, 28 अगस्त से बारिश की गतिविधि कमजोर पड़ने के साथ तापमान में बढ़ोतरी शुरू होगी। बुधवार को अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मंगलवार के मुकाबले 1.7 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री गिरकर 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
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