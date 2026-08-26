Lucknow News: सिटी में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:33 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:33 AM IST
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मातृ शक्ति यात्रा
लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा का शुभारंभ एवं विशेष बसों के फ्लैग ऑफ इंदिरागांधी प्रतिष्ठान सुबह 10 बजे।
कांवड़ यात्रा
चित्रेश्वर महादेव की ओर से कांवड़ यात्रा गोमती तट स्थित चित्रगुप्त धाम मंदिर से सुबह 10:30 बजे।
जागरूकता महिलाओं से जुड़ी बीमारियां एवं उनके प्रति जागरूकता कार्यक्रम लविवि के निवेदिता छात्रावास दोपहर 2 बजे।
पदयात्रा
23वीं बम-बम भोले बुद्धेश्वर धाम पदयात्रा श्री मंगल धाम बाबा, काकोरी जेहटा से दोपहर 2 बजे।
सम्मान समारोह
जनशक्ति हिमालय फाउंडेशन की ओर से शक्ति सम्मान समारोह महाराणा प्रताप वॉलीबॉल अकादमी खरगापुर गोमतीनगर में शाम 5 बजे।
खेल
सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज निरालानगर की ओर से जिलास्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
यूपी टी-20 लीग के तहत गौर गोरखपुर लायंस बनाम कानपुर सुपरस्टार्स का मैच दोपहर 3 बजे से। नोएडा बनाम काशी रुद्रास का मैच शाम 7:30 बजे से।
आइटा चैंपियनशिप सीरीज अंडर-16 टेनिस टूर्नामेंट ला-मार्टीनियर कॉलेज स्थित एसडीएस अकादमी में सुबह नौ बजे से।
विज्ञापन
लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा का शुभारंभ एवं विशेष बसों के फ्लैग ऑफ इंदिरागांधी प्रतिष्ठान सुबह 10 बजे।
कांवड़ यात्रा
चित्रेश्वर महादेव की ओर से कांवड़ यात्रा गोमती तट स्थित चित्रगुप्त धाम मंदिर से सुबह 10:30 बजे।
जागरूकता महिलाओं से जुड़ी बीमारियां एवं उनके प्रति जागरूकता कार्यक्रम लविवि के निवेदिता छात्रावास दोपहर 2 बजे।
पदयात्रा
23वीं बम-बम भोले बुद्धेश्वर धाम पदयात्रा श्री मंगल धाम बाबा, काकोरी जेहटा से दोपहर 2 बजे।
सम्मान समारोह
जनशक्ति हिमालय फाउंडेशन की ओर से शक्ति सम्मान समारोह महाराणा प्रताप वॉलीबॉल अकादमी खरगापुर गोमतीनगर में शाम 5 बजे।
खेल
सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज निरालानगर की ओर से जिलास्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
यूपी टी-20 लीग के तहत गौर गोरखपुर लायंस बनाम कानपुर सुपरस्टार्स का मैच दोपहर 3 बजे से। नोएडा बनाम काशी रुद्रास का मैच शाम 7:30 बजे से।
आइटा चैंपियनशिप सीरीज अंडर-16 टेनिस टूर्नामेंट ला-मार्टीनियर कॉलेज स्थित एसडीएस अकादमी में सुबह नौ बजे से।