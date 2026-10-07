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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Immense passion for cricket witnessed at Ekana Stadium.

Lucknow News: इकाना स्टेडियम में दिखा क्रिकेट का विराट जुनून

Wed, 07 Oct 2026 03:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:17 AM IST
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Immense passion for cricket witnessed at Ekana Stadium.
इकाना स्टेडियम में दिखा क्रिकेट का विराट जुनून
लखनऊ। गालों पर तिरंगा, हाथों में भारतीय झंडा और जुबां पर सिर्फ इंडिया-इंडिया। मंगलवार को भारत-वेस्टइंडीज टी20 से पहले इकाना स्टेडियम का नजारा क्रिकेट के जुनून में रंगा नजर आया। कोई विराट कोहली की पोशाक में पहुंचा था तो किसी ने रोहित शर्मा की जर्सी पहन रखी थी। किसी की पीठ पर महेंद्र सिंह धोनी का सात नंबर चमक रहा था। पसंद के सितारे अलग थे, लेकिन टीम इंडिया के नाम पर पूरा स्टेडियम एक नजर आया।
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धोनी के एक प्रशंसक ने तो पूरे शरीर पर तिरंगा रंगवा रखा था। सीने पर धोनी का नाम और सात नंबर लिखा था। बिहार से पहुंचे कुछ प्रशंसकों की निगाहें वैभव सूर्यवंशी पर थीं। वे उसे खेलते देखने पहुंचे थे, लेकिन टॉस के बाद वैभव के अंतिम एकादश में नहीं होने से उनके चेहरे उतर गए। वहीं नमन धीर को टी20 अंतरराष्ट्रीय पदार्पण का मौका मिला।
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युवा सितारों पर भी टिकी नजर

अभिषेक शर्मा के मैदान में उतरने की उम्मीद में प्रशंसक हूटिंग करते रहे। संजू सैमसन को लेकर भी दर्शकों में उत्सुकता बनी रही। दर्शक दीर्घा में अपने-अपने पसंदीदा स्टार के नाम पर प्रशंसक बंटे दिखे, लेकिन भारत की बात आते ही यह फर्क खत्म हो गया। वेस्टइंडीज का विकेट गिरते ही इकाना शोर से गूंज उठता। करीब 40 हजार दर्शकों की मौजूदगी में हर खंड अपने पसंदीदा खिलाड़ी के नाम से गूंज रहा था, लेकिन जीत की उम्मीद सबकी टीम इंडिया से थी।
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टिकट सस्ता हुआ तो स्टेडियम हुआ हाउसफुल
टिकट के दाम घटाने का असर इकाना में साफ दिखा। 50 हजार की कुल दर्शक क्षमता वाले स्टेडियम में 48 हजार से अधिक प्रशंसक पहुंचे। टिकटों की शुरुआत महज 399 रुपये से हुई। इससे पहले इकाना में अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के टिकटों की शुरुआती कीमत करीब एक हजार रुपये के आसपास रहती थी। इसी वजह से स्टेडियम कई बार खाली दिखता था। खासतौर पर आईपीएल के अधिकतर मुकाबलों में आधा स्टेडियम खाली रहा।

राष्ट्रगान के साथ पहली बार गूंजा राष्ट्रगीत
इकाना में अंतरराष्ट्रीय मैच से पहले राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रगीत भी गाया गया। स्टेडियम के इतिहास में यह पहली बार हुआ, जब किसी अंतरराष्ट्रीय मैच से पहले दोनों गूंजे। भारत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबलों में राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रीय गीत की प्रथा शुरू हो चुकी है, लेकिन इकाना में पहली बार राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रगीत गाया गया।


गेटों पर कतार, अंडरपास का पानी निकाला
मैच शुरू होने से पहले गेट नंबर पांच पर दर्शकों की लंबी कतार लगी रही। दूसरे गेटों पर भी यही स्थिति रही। बाइक खड़ी करने की जगह के लिए प्लासियो मॉल के आगे से घूमकर जाना पड़ा। गोमती का जलस्तर बढ़ने से गेट नंबर दो के सामने भूमिगत मार्ग में सोमवार रात तक पानी भरा था। सुबह पानी निकालकर रास्ता सुखाया गया।

इकाना स्टेडियम में दिखा क्रिकेट का विराट जुनून

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