Lucknow News: अवैध चैंबर मालिकों ने नहीं लिया नोटिस, टीम लौटी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:20 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:20 AM IST
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लखनऊ। कचहरी परिसर में वकीलों के अवैध चैंबरों पर बुलडोजर चलाने से पहले शनिवार को नगर निगम की टीम नोटिस रिसीव करवाने के लिए पहुंची। हालांकि, चैंबर मालिकों ने इसे रिसीव नहीं किया। इस पर टीम को लौटना पड़ा। अब इनके चैंबरों पर नोटिस चस्पा किया जाएगा।
करीब दो हफ्ते पहले हाईकोर्ट ने कचहरी रोड पर अवैध निर्माणों पर सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई के आदेश दिए थे। नगर निगम को कहा गया था कि अवैध चैंबर तोड़ने से पहले खुद ही कब्जे हटाने के लिए कहा जाए। इसके लिए चैंबर मालिकों को समय दिया जाए।
नगर निगम के जोनल अधिकारी ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि कोर्ट के निर्देश के तहत पहले नोटिस को रिसीव कराया जाना था। नगर निगम की टीम शनिवार को नोटिस लेकर गई थी लेकिन चैंबर वालों ने इसे रिसीव नहीं किया। इस कारण अब इसे चस्पा किया जाएगा।
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करीब दो हफ्ते पहले हाईकोर्ट ने कचहरी रोड पर अवैध निर्माणों पर सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई के आदेश दिए थे। नगर निगम को कहा गया था कि अवैध चैंबर तोड़ने से पहले खुद ही कब्जे हटाने के लिए कहा जाए। इसके लिए चैंबर मालिकों को समय दिया जाए।
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नगर निगम के जोनल अधिकारी ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि कोर्ट के निर्देश के तहत पहले नोटिस को रिसीव कराया जाना था। नगर निगम की टीम शनिवार को नोटिस लेकर गई थी लेकिन चैंबर वालों ने इसे रिसीव नहीं किया। इस कारण अब इसे चस्पा किया जाएगा।
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