Lucknow News: अवैध चैंबर मालिकों ने नहीं लिया नोटिस, टीम लौटी

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करीब दो हफ्ते पहले हाईकोर्ट ने कचहरी रोड पर अवैध निर्माणों पर सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई के आदेश दिए थे। नगर निगम को कहा गया था कि अवैध चैंबर तोड़ने से पहले खुद ही कब्जे हटाने के लिए कहा जाए। इसके लिए चैंबर मालिकों को समय दिया जाए।नगर निगम के जोनल अधिकारी ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि कोर्ट के निर्देश के तहत पहले नोटिस को रिसीव कराया जाना था। नगर निगम की टीम शनिवार को नोटिस लेकर गई थी लेकिन चैंबर वालों ने इसे रिसीव नहीं किया। इस कारण अब इसे चस्पा किया जाएगा।