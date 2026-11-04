Lucknow News: हस्तशिल्प की सुंदरता में सजी लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाएं

विज्ञापन



प्रदर्शनी में मिट्टी से बनी लक्ष्मी, गणेश, हनुमान और कुबेर की प्रतिमाओं के साथ शुभ-लाभ व चरण आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान बांधनवार प्रतियोगिता भी हुई जिसमें क्लब सदस्यों ने घर पर तैयार सजावटी बांधनवार प्रदर्शित किए। प्रतियोगिता में नीलम, पुष्पा बंसल और सरोज जैन विजेता रहीं। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष कविता अग्रवाल, संपादक इंदु अग्रवाल, आईएसओ पल्लवी रस्तोगी और जोनल हेड स्मृता अग्रवाल मौजूद रहीं। प्रदर्शनी में मिट्टी से बनी लक्ष्मी, गणेश, हनुमान और कुबेर की प्रतिमाओं के साथ शुभ-लाभ व चरण आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान बांधनवार प्रतियोगिता भी हुई जिसमें क्लब सदस्यों ने घर पर तैयार सजावटी बांधनवार प्रदर्शित किए। प्रतियोगिता में नीलम, पुष्पा बंसल और सरोज जैन विजेता रहीं। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष कविता अग्रवाल, संपादक इंदु अग्रवाल, आईएसओ पल्लवी रस्तोगी और जोनल हेड स्मृता अग्रवाल मौजूद रहीं।

विज्ञापन

लखनऊ। गोखले मार्ग स्थित शालीमार इम्पीरियल में इनरव्हील क्लब ऑफ लखनऊ की ओर से हस्तनिर्मित कलाकृतियों और लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाओं की प्रदर्शनी लगाई गई। शैलजा भार्गव की ‘शैलजा क्रिएशन’ की ओर से आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ रोटरी क्लब लखनऊ वेस्ट की अध्यक्ष रीता भार्गव ने किया।