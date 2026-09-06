Lucknow News: खिली धूप के बीच उमस ने किया परेशान
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:07 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:07 AM IST
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लखनऊ। बीते चार दिनों से लगातार बारिश के बाद शनिवार को राजधानी में धूप खिली। दोपहर बाद उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। बारिश कमजोर पड़ने और धूप के असर से बीते दो दिनों में अधिकतम तापमान में चार डिग्री का उछाल आया।
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को मानसून में मजबूती आएगी। इसके असर से रविवार और सोमवार को लखनऊ में अच्छी बारिश की परिस्थितियां बनेंगी। शनिवार को अधिकतम तापमान शुक्रवार की तुलना में लगभग एक डिग्री की बढ़त के साथ 33.4 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान लगभग स्थिर रहते हुए 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को मानसून में मजबूती आएगी। इसके असर से रविवार और सोमवार को लखनऊ में अच्छी बारिश की परिस्थितियां बनेंगी। शनिवार को अधिकतम तापमान शुक्रवार की तुलना में लगभग एक डिग्री की बढ़त के साथ 33.4 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान लगभग स्थिर रहते हुए 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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