Lucknow News: भाईचारे से ही मानव का कल्याण संभव
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:43 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:43 AM IST
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लखनऊ। संतों ने हमेशा देश और दुनिया को मानवता का संदेश दिया है। एकता और भाईचारे से ही मानव का कल्याण संभव है। यह बात शिव शांति संत आसूदाराम आश्रम के साईं मोहनलाल साहिब ने सखी चालीहा महोत्सव के 36वें दिन कही। वीआईपी रोड स्थित शिव शांति संत आसूदाराम आश्रम में चल रहे 40 दिवसीय सखी चालीहा महोत्सव का समापन 22 सितंबर को होगा। आश्रम के सेवादार ओमप्रकाश ओमी ने बताया कि 23 से 26 सितंबर तक संत बाबा आसूदाराम निर्वाण महोत्सव मनाया जाएगा। संत बाबा आसूदाराम को श्रद्धालु सखी बाबा के नाम से भी जानते हैं। चार दिवसीय महोत्सव साईं मोहनलाल और साईं हरीशलाल के सान्निध्य में होगा। उन्होंने बताया कि महोत्सव में देश-विदेश से हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। विश्वस्तरीय गायक कलाकार सिंधी भजनों की प्रस्तुति देंगे। संत-महात्माओं का भी आगमन होगा।
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