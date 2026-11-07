सुना है क्या: शादी पर कहीं खुशी कहीं गम, नेताजी की अपने प्रदेश से मोहब्बत; 'बख्शीश का डर' के किस्से

शादी पर कहीं खुशी कहीं गम

प्रदेश के एक बड़े महकमे से जुड़ी शादी आजकल काफी चर्चा में है। चर्चा में भी क्यों न हो, वह है भी तो एक खास की। हालांकि इसे लेकर एक तरफ जहां महकमे में जश्न का माहौल है तो युवाओं का एक तबका इस पर अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं। आए दिन सड़क पर उतर रहे ये युवा कह रहे हैं कि आपकी तो शादी हो जाएगी लेकिन हमारी शादी का भी ध्यान रखिए। अगर विभाग हमारे मामले पर निर्णय नहीं लेगा तो हमारी शादी का क्या होगा? अब इसे लेकर विभाग में शादी को लेकर और चर्चा बढ़ गई है।