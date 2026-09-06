Lucknow News: शहर में दिखा हनुमान अंश फेम शोभिनव सत्या का क्रेज

विज्ञापन

लखनऊ। बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई फिल्म हनुमान अंश के मुख्य अभिनेता शोभिनव सत्या शनिवार को शहर पहुंचे। यहां वह एक कार्यक्रम में शामिल हुए जहां उन्हें देखने बड़ी संख्या में प्रशंसक उमड़े। उन्होंने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि लखनऊ उनका अपना घर है और यहां के लोगों से मिले प्यार से अभिभूत हैं। बता दें कि अभिनव सत्या ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म हनुमान अंश में नीम करौली महाराज का किरदार निभाया है जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। (संवाद)