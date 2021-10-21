Lucknow News: अब दो अक्तूबर तक बदल सकेंगे मेट्रो के स्मार्ट कार्ड

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मेट्रो के जनसंपर्क विभाग ने बताया कि मौजूदा गो स्मार्ट कार्ड धारक बिना अतिरिक्त शुल्क के कार्ड बदलवा सकते हैं। एनसीएमसी का इस्तेमाल देश की अन्य मेट्रो, बसों, पार्किंग और रिटेल सेवाओं में भी किया जा सकता है। मेट्रो के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि लखनऊ मेट्रो में एनसीएमसी से हर यात्रा पर 10 फीसदी की छूट भी मिलेगी। यात्री पहले पुराने गो स्मार्ट कार्ड में उपलब्ध शेष रकम का इस्तेमाल करें। इसके बाद मेट्रो स्टेशन के टिकट काउंटर पर कार्ड का सत्यापन कराएं। फिर यात्री को पुराना कार्ड और सुपुर्दगी रसीद एयरटेल पेमेंट्स बैंक कियोस्क पर जमा करना होगा। मोबाइल सत्यापन के बाद नया कार्ड जारी हो जाएगा।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने गो स्मार्ट कार्ड को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) में बदलने का समय बढ़ा दिया है। यात्री अब पुराने गो स्मार्ट कार्ड को दो अक्तूबर तक निशुल्क एनसीएमसी कार्ड में बदलवा सकेंगे। पहले यह सुविधा 17 सितंबर तक ही थी।