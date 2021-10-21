Lucknow News: शहर में अलग-अलग पार्किंग शुल्क क्यों...
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:39 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:39 AM IST
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लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राजधानी में विभिन्न स्थानों पर वाहनों के पार्किंग की अलग-अलग मासिक दरें होने पर एलडीए से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि इसका पैमाना क्या है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश कानपुर रोड के सेक्टर-बी कल्याणकारी एसोसिएशन की जनहित याचिका पर दिया।
याची के अधिवक्ता का कहना था कि शहर में एलडीए की ओर से उपलब्ध कराई गई पार्किंग वाली जगहों पर दरें अलग-अलग हैं। मेट्रो स्टेशन के पास दुपहिया वाहनों के लिए 250 रुपये प्रतिमाह, फीनिक्स मॉल के पास 300 और एक अन्य जगह पर 1200 रुपये प्रतिमाह तक पार्किंग शुल्क तय किया गया है। यह काफी ज्यादा है। इसका कोई अनुपातिक आधार तय नहीं है। इस पर कोर्ट ने एलडीए से जवाबी हलफनामा तलब करके अगली सुनवाई 26 अक्तूबर को तय की है।
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याची के अधिवक्ता का कहना था कि शहर में एलडीए की ओर से उपलब्ध कराई गई पार्किंग वाली जगहों पर दरें अलग-अलग हैं। मेट्रो स्टेशन के पास दुपहिया वाहनों के लिए 250 रुपये प्रतिमाह, फीनिक्स मॉल के पास 300 और एक अन्य जगह पर 1200 रुपये प्रतिमाह तक पार्किंग शुल्क तय किया गया है। यह काफी ज्यादा है। इसका कोई अनुपातिक आधार तय नहीं है। इस पर कोर्ट ने एलडीए से जवाबी हलफनामा तलब करके अगली सुनवाई 26 अक्तूबर को तय की है।
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