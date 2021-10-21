Lucknow News: कई इलाकों में आज रहेगा बिजली संकट
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:41 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:41 AM IST
विज्ञापन
लखनऊ। अमीनाबाद, अलीगंज सहित आसपास के इलाकों में शुक्रवार को सुधार कार्य के कारण सुबह 10 से शाम चार बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। एक्सईएन जयप्रकाश ने बताया कि ख्यालीगंज, सुभाष मार्ग, गौसनगर, हाता खुदा बख्श, हाता फकीर मोहम्मद, बीएन वर्मा रोड, गुइन रोड, पुल झांव लाल, मशागंज, सुनार वाली गली, हाता सुलेमान कदर, महेश प्रसाद स्ट्रीट, मौलवीगंज रोड, अस्तबल चारबाग, लाल बगिया, चरण मंडी, हरि नगर, दुगावा, बताशा वाली गली, जूते वाली गली, अमीनाबाद रोड, प्रताप मार्केट सहित आसपास के इलाके के लोग प्रभावित रहेंगे। इसी तरह पुरनिया व गोयल पावर हाउस के सेक्टर-के, एच, जे, एम, एल की बिजली सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक बाधित रहेगी।
विज्ञापन