फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Govt takes major action on onion prices onion will be available in these cities including Lucknow 35 per kg

यूपी: प्याज के दाम पर सरकार का बड़ा एक्शन, 35 रुपये किलो में बिक्री; लखनऊ समेत इन शहरों में मिलेगा सस्ता

Fri, 28 Aug 2026 11:03 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ/नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ/नई दिल्ली Published by: Bhupendra Singh Updated Fri, 28 Aug 2026 11:03 AM IST
सार

यूपी में प्याज के दाम पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। लखनऊ समेत इन शहरों में 35 रुपये किलो में बिक्री होगी। प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। आगे पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
Govt takes major action on onion prices onion will be available in these cities including Lucknow 35 per kg
सब्जी मंडी में रखा प्याज का ढेर। (सांकेतिक) - फोटो : संवाद

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

केंद्र सरकार ने सस्ते प्याज की खुदरा बिक्री शुरू करने के साथ साफ कर दिया है कि प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। देश में पर्याप्त उपलब्धता के चलते निर्यात पहले की तरह जारी रहेगा। इसके साथ सरकार ने बृहस्पतिवार को 11 ट्रकों से और सस्ती प्याज की बिक्री शुरू कर दी है। 

विज्ञापन


एनसीसीएफ, नेफेड और केंद्रीय भंडार भी प्याज बेच रहा। अकेले यूपी के लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी के 50 से ज्यादा स्थानों पर सस्ता प्याज बेचा जा रहा है।

विज्ञापन

लखनऊ में यहां होगी बिक्री 

एचसीएफ ऑफिस विज्ञान पुरी, महानगर एक्सटेंशन, जवाहर भवन मुख्य मार्ग, कपूरथला, इंदिरा नगर, गोमती नगर, विकास नगर पोस्ट ऑफिस के पास, कुर्सी रोड, टेढ़ी पुलिया, फैजुल्लागंज, जानकीपुरम, आईआईएम रोड, डालीगंज, अलीगंज, राजाजीपुरम, आलमनगर, ठाकुरगंज, चौक, चारबाग, कल्याणपुर, सिधौली, महमूदाबाद आंख अस्पताल, लहरपुर, सीतापुर बस स्टैंड, एफसीआई के पास।

विज्ञापन
विज्ञापन


उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि सरकार की बिक्री के कारण देश में प्याज के दामों में कमी आई है। 11 ट्रक मिनी ट्रक दिल्ली-एनसीआर में घूमकर प्याज बेचेंगे। इसमें 40 से ज्यादा नए स्थानों पर 35 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज बिकना शुरू हो गया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed