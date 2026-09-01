फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Gorakhdham Express running late due to diversion.

Lucknow News: डायवर्ट होने से लेट हो रही गोरखधाम एक्सप्रेस

Tue, 01 Sep 2026 02:18 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:18 AM IST
विज्ञापन
Gorakhdham Express running late due to diversion.
प्रतीकात्मक।
लखनऊ। नई दिल्ली तक जाने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस कुछ सप्ताह से लगातार देरी का सामना कर रही है। यह ट्रेन ऐशबाग स्टेशन पर एक से डेढ़ घंटे तक रोकी जा रही है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि लखनऊ स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण ट्रेन को बादशाहनगर-ऐशबाग स्टेशन के रास्ते डायवर्ट किया गया है।
विज्ञापन


रविवार को ट्रेन 12555 गोरखधाम एक्सप्रेस रात 9:59 बजे ऐशबाग स्टेशन पहुंची थी। इसे ऐशबाग में केवल 10 मिनट के ठहराव के बाद बठिंडा के लिए रवाना होना था, लेकिन रेलवे ने इसे रोककर पीछे से आ रही कई अन्य ट्रेनों को आगे निकाल दिया। इनमें अधिक ठहराव वाली कैफियात एक्सप्रेस और वैशाली एक्सप्रेस भी शामिल थीं। रक्षाबंधन पर्व के बाद वापसी कर रहे यात्री खड़ी ट्रेन में परेशान होते रहे। ट्रेन को रात 11:37 बजे रवाना किया जा सका। इस तरह यह 1:38 घंटा लेट हुई। इससे पहले 29 अगस्त को भी गोरखधाम एक्सप्रेस को ऐशबाग स्टेशन पर 28 मिनट रोका गया था। 28 अगस्त को भी इसे 25 मिनट तक रोका गया था। इसको लेकर कई यात्रियों ने रेलवे में शिकायत दर्ज कराई है। पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम ने बताया कि ट्रेन अब उत्तर रेलवे के सेक्शन पर चल रही है, इस वजह से कुछ असुविधा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed