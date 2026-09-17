Lucknow News: निर्माणाधीन रिसॉर्ट से सात लाख का सामान चोरी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:40 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:40 AM IST
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लखनऊ। गोसाईंगंज के सुल्तानपुर रोड स्थित निर्माणाधीन अनाज्ञाय बैंक्वेट एंड रिसॉर्ट से चोर सात लाख रुपये का बिजली का सामान चोरी कर ले गए। चार-पांच चोर बाउंड्रीवॉल फांदकर अंदर घुसे और गोदाम का ताला तोड़कर सामान ले गए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। होटल मालिक ने मंगलवार को एफआईआर दर्ज कराई है।
देवरिया के सिधुआं चांदपुर निवासी कारोबारी मनीष गुप्ता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास बैंक्वेट व रिसॉर्ट बनवा रहे हैं। उनके मुताबिक, नौ सितंबर रात करीब तीन बजे चोर गोदाम में घुसे। वहां रखा बिजली का सामान कार्टन और बोरियों में भरकर ले गए। घटना के समय सुरक्षा गार्ड सरोज कुमार ड्यूटी पर था, जबकि करीब 60 मजदूर परिसर में सो रहे थे। सुबह गार्ड ने उन्हें चोरी की जानकारी दी। मनीष ने गार्ड की भूमिका पर भी संदेह जताया है। इंस्पेक्टर डीके सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है।
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देवरिया के सिधुआं चांदपुर निवासी कारोबारी मनीष गुप्ता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास बैंक्वेट व रिसॉर्ट बनवा रहे हैं। उनके मुताबिक, नौ सितंबर रात करीब तीन बजे चोर गोदाम में घुसे। वहां रखा बिजली का सामान कार्टन और बोरियों में भरकर ले गए। घटना के समय सुरक्षा गार्ड सरोज कुमार ड्यूटी पर था, जबकि करीब 60 मजदूर परिसर में सो रहे थे। सुबह गार्ड ने उन्हें चोरी की जानकारी दी। मनीष ने गार्ड की भूमिका पर भी संदेह जताया है। इंस्पेक्टर डीके सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है।
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