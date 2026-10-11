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Lucknow News: छात्राओं ने सीखे आत्मरक्षा के गुर

Sun, 11 Oct 2026 02:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:08 AM IST
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Girl students learned self defense skills
सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन
लखनऊ। सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शनिवार को आयोजित किया गया। इसमें कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं ने आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों का प्रशिक्षण लिया। अमेरिका से आए प्रशिक्षक जेम्स फ्रीडमैन और डीबी राय ने छात्राओं को प्रशिक्षित किया। यह कार्यक्रम आरंभ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एकेडमी के सहयोग से हुआ। सीएमएस राजाजीपुरम प्रथम कैंपस की वरिष्ठ प्रधानाचार्या निशा पांडे ने कहा कि यह पहल छात्राओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाएगी। प्रशिक्षकों ने शारीरिक संतुलन, सही प्रतिक्रिया और संकट में सुरक्षा को प्राथमिकता देने के गुर सिखाए। उन्होंने समझाया कि आत्मरक्षा केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक सतर्कता और त्वरित निर्णय का कौशल है। यह कार्यक्रम 'मिशन शक्ति सेना' के अंतर्गत 'आज की सशक्त बालिकाएं, कल का सुरक्षित भविष्य' थीम पर आधारित था।

सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन

सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन

सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन

सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन

सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन

सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन

सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन

सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन

सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन

सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन

सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन

सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन

सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन

सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन

सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन

सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन

सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन

सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन

सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन

सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन

सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन

सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन

सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन

सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन

सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन

सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन

सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन

सिटी मांटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शन

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