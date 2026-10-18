Lucknow News: जन भवन में गरबा महोत्सव की धूम
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:54 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:54 AM IST
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लखनऊ। जन भवन में शारदीय नवरात्र पूजन व गरबा महोत्सव की धूम है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पहले मां दुर्गा की पूजा-अर्चना कर आरती की। उन्होंने मां दुर्गा से प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति व जनकल्याण की कामना की। इसके बाद भक्ति, पारंपरिक संगीत और रंग-बिरंगी वेशभूषा में श्रद्धालुओं ने उत्साह से गरबा में सहभागिता की।
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, उद्योग मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, उद्यान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह, राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी डॉ. सुधीर महादेव बोबडे व रीता मित्र, निदेशक एसजीपीजीआई लखनऊ डॉ. आरके धीमन व प्रो. जेपी पांडेय कुलपति एकेटीयू आदि उपस्थित थे।
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कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, उद्योग मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, उद्यान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह, राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी डॉ. सुधीर महादेव बोबडे व रीता मित्र, निदेशक एसजीपीजीआई लखनऊ डॉ. आरके धीमन व प्रो. जेपी पांडेय कुलपति एकेटीयू आदि उपस्थित थे।
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