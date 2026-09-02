Lucknow News: किशोरी के साथ हुआ था सामूहिक दुष्कर्म मजिस्ट्रेट के सामने बयान में हुआ खुलासा

विज्ञापन

सोमवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को सेक्टर-25 के पास से गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी इंदिरानगर के टीकापुरवा में किराये के मकान में रहते हैं।इंस्पेक्टर राजेश मौर्य ने बताया कि किशोरी की जान-पहचान सीतापुर के खैराबाद स्थित नेवादा बरुआ गांव निवासी अमित से थी। अमित गोमतीनगर इलाके में एक निजी कंपनी में काम करता है। 12 अगस्त को अमित ने किशोरी को जन्मदिन पार्टी के बहाने बुलाया। उसके साथ सीतापुर के सिधौली स्थित लोहंगपुर निवासी गुड्डू केवट भी था।दोनों किशोरी को गोमतीनगर स्थित एक निजी कार्यालय में ले गए। वहां दोनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद घर पहुंची किशोरी ने परिजनों को सिर्फ छेड़छाड़ की बात बताई थी। इसी आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ गाजीपुर थाने में छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।