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Lucknow News: शतरंज टूर्नामेंट में चार खिलाड़ी विजेता

Wed, 07 Oct 2026 02:55 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:55 AM IST
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Four players emerge as winners in the chess tournament.
शतरंज टूर्नामेंट में चार खिलाड़ी विजेता
लखनऊ। छठी अविनाश चंद्र चतुर्वेदी स्मारक अंतर स्कूल शतरंज टूर्नामेंट संपन्न हुआ। अंडर-14 बालक वर्ग में लखनऊ पब्लिक स्कूल के हर्षित यादव ने साढ़े चार अंक लेकर चैंपियनशिप जीती। डीपीएस एल्डिको के दर्श उपाध्याय दूसरे स्थान पर रहे। यश वर्धन तिवारी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंडर-14 बालिका वर्ग में राज कुमार इंटर कॉलेज की आशी गुप्ता ने सभी पांच अंक प्राप्त कर विजेता बनीं। लखनऊ पब्लिक स्कूल की लवण्या श्रीवास्तव द्वितीय रहीं। भव्या स्तुति ने तीसरा स्थान हासिल किया। अंडर-19 बालक वर्ग में डीपीएस एल्डिको के अभिनव कीर्ति वर्मन ने सभी चार चक्र जीतकर जीत हासिल की। लखनऊ पब्लिक स्कूल के अनिश कुमार दूसरे और हर्षित यादव तीसरे पायदान पर रहे। अंडर-19 बालिका वर्ग में लखनऊ पब्लिक स्कूल की अतुल्या यादव प्रथम रहीं। इसी स्कूल की अन्वेषा द्वितीय और राज कुमार इंटर कॉलेज की गार्गी गुप्ता तृतीय स्थान पर रहीं। उत्तर प्रदेश शतरंज एसोसिएशन के सचिव एसके तिवारी ने विजेताओं को पुरस्कृत किया।
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