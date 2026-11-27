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आरडीएसओ स्टेडियम में बृहस्पतिवार से शुरू हुई सातवीं इनो रेल प्रदर्शनी में हाइड्रोजन ट्रेनों से संबंधित जानकारियां प्रदर्शित की गईं। आरडीएसओ के निदेशक (अनुसंधान) आशीष गुप्ता ने बताया कि फिलहाल हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन महंगा है, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर निर्माण शुरू होने के बाद इसकी लागत कम होने की उम्मीद है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और आरडीएसओ की ओर से आयोजित प्रदर्शनी में जर्मनी, जापान और रूस समेत विभिन्न देशों की 200 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। रेलवे बोर्ड के सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास) मनोज सिंह ने इसका उद्घाटन किया।मनोज सिंह ने कहा कि भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में शामिल है। शत-प्रतिशत विद्युतीकरण ने इसे वैश्विक स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई है। रेलवे ने उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नई माल डिब्बा डिजाइन नीति भी पेश की है। लक्ष्य माल ढुलाई क्षमता को 2,010 लाख टन तक पहुंचाना है। आरडीएसओ के महानिदेशक प्रभास दानसाना ने कहा कि भारतीय रेल देश की जीवनरेखा है। प्रतिदिन करीब 20 हजार ट्रेनों का संचालन होता है। सरकार रेल अवसंरचना को मजबूत करने और आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है।इनो रेल सम्मेलन के अध्यक्ष मंगल देव ने रेलवे और उद्योगों के बीच साझेदारी बढ़ाने की जरूरत बताई। उन्होंने 2.93 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यय का उल्लेख करते हुए कहा कि हाईस्पीड रेल कॉरिडोर और समर्पित माल ढुलाई गलियारों से परिवहन क्षमता बढ़ेगी और रसद लागत घटाने में मदद मिलेगी। उन्होंने रेल क्षेत्र में स्वदेशी नवाचार को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया।सम्मेलन के सह-अध्यक्ष अभिषेक सराफ ने रेल क्षमता बढ़ाने और माल ढुलाई को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की बात कही। इस मौके पर आरडीएसओ के कार्यकारी निदेशक अमित श्रीवास्तव भी मौजूद रहे।ट्रेन संचालन से जुड़े कर्मचारियों को तनावमुक्त रखने के लिए रेलवे ने सहयोग एप विकसित किया है। रेलवे अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि एप का ट्रायल शुरू हो चुका है। इसके जरिये रेलकर्मियों की नियमित काउंसिलिंग की जाएगी। फिलहाल उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे के 850 से अधिक कर्मचारी इससे जुड़ चुके हैं। जल्द ही इसे देशभर में लागू करने की तैयारी है।प्रदर्शनी में जर्मनी की कंपनी कुनोडाइस ने ट्रेनों में अग्नि सुरक्षा से जुड़े उपकरण प्रदर्शित किए। कंपनी के सेल्स ट्रांसपोर्टेशन रॉबर्ट वेलेंडी ने बताया कि हाईस्पीड ट्रेनों में सेंसर आधारित सुरक्षा व्यवस्था होती है। बोगियों के निर्माण में आग प्रतिरोधी पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। आग से बचाव के अलावा दरवाजों की ग्रिपिंग जैसे सुरक्षा पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाता है। कंपनी भारतीय ट्रेनों के लिए भी उपकरणों की आपूर्ति करती है।