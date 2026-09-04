खराब मौसम बना आफत: दिल्ली जाने वाली चार उड़ानों की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग, जानें पूरा अपडेट

खराब मौसम के चलते शुक्रवार को दिल्ली जाने वाली चार उड़ानों को राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा। इनमें बेंगलुरु, लुधियाना, इंदौर और हैदराबाद से दिल्ली जा रही उड़ानें शामिल रहीं। मौसम सामान्य होने के बाद सभी उड़ानों को करीब आधे से एक घंटे के भीतर दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया।

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