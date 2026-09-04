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श्रीकृष्ण जन्मोत्सव: लखनऊ पुलिस लाइंस में भव्य आयोजन, थोड़ी देर में पहुंचेंगे सीएम योगी; करेंगे झांकी के दर्शन
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: Bhupendra Singh
Updated Fri, 04 Sep 2026 05:28 PM IST
सार
राजधानी के रिजर्व पुलिस लाइंस में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी शामिल होंगे। वह थोड़ी देर में कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। आगे पढ़ें पूरा अपडेट...
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सीएम योगी
- फोटो : अमर उजाला
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राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। रिजर्व पुलिस लाइंस में जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरी भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। इसकी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थीं।
पुलिस लाइंस में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम और श्रीकृष्ण जन्मोत्सव झांकी दर्शन का आयोजन हो रहा है। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान वीवीआईपी मूवमेंट और आम श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने दोपहर 3 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक विस्तृत ट्रैफिक डायवर्जन व्यवस्था लागू की है।
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कृष्ण जन्माष्टमी की तस्वीरें
- फोटो : instagram
सीएम योगी करेंगे मंदिर में झांकी दर्शन
तय कार्यक्रम के अनुसार, सीएम योगी आदित्यनाथ रिजर्व पुलिस लाइंस परिसर में आयोजित श्रीकृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे।
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कृष्ण जन्माष्टमी की तस्वीरें
- फोटो : instagram
सीएम यहां स्थित मंदिर में पहुंचकर भगवान श्रीकृष्ण की भव्य झांकी का दर्शन-पूजन करेंगे। इस दौरान भक्तिमय और आध्यात्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
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