फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   CM Yogi visit Lucknow Police Lines on occasion of Shri Krishna Janmotsav here grand celebration will be held

श्रीकृष्ण जन्मोत्सव: लखनऊ पुलिस लाइंस में भव्य आयोजन, थोड़ी देर में पहुंचेंगे सीएम योगी; करेंगे झांकी के दर्शन

Fri, 04 Sep 2026 05:28 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Fri, 04 Sep 2026 05:28 PM IST
सार

राजधानी के रिजर्व पुलिस लाइंस में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी शामिल होंगे। वह थोड़ी देर में कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। आगे पढ़ें पूरा अपडेट...

विज्ञापन
CM Yogi visit Lucknow Police Lines on occasion of Shri Krishna Janmotsav here grand celebration will be held
सीएम योगी - फोटो : अमर उजाला

राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। रिजर्व पुलिस लाइंस में जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरी भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। इसकी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थीं।  



पुलिस लाइंस में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम और श्रीकृष्ण जन्मोत्सव झांकी दर्शन का आयोजन हो रहा है। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान वीवीआईपी मूवमेंट और आम श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने दोपहर 3 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक विस्तृत ट्रैफिक डायवर्जन व्यवस्था लागू की है।
CM Yogi visit Lucknow Police Lines on occasion of Shri Krishna Janmotsav here grand celebration will be held
कृष्ण जन्माष्टमी की तस्वीरें - फोटो : instagram

सीएम योगी करेंगे मंदिर में झांकी दर्शन

तय कार्यक्रम के अनुसार, सीएम योगी आदित्यनाथ रिजर्व पुलिस लाइंस परिसर में आयोजित श्रीकृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे।
CM Yogi visit Lucknow Police Lines on occasion of Shri Krishna Janmotsav here grand celebration will be held
कृष्ण जन्माष्टमी की तस्वीरें - फोटो : instagram
सीएम यहां स्थित मंदिर में पहुंचकर भगवान श्रीकृष्ण की भव्य झांकी का दर्शन-पूजन करेंगे। इस दौरान भक्तिमय और आध्यात्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed