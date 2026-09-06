Lucknow News: दिल्ली से आकर दो दिन में लूटीं चार चेन, दो गिरफ्तार

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डीसीपी नॉर्थ अमित कुमार आनंद ने ये लूट की घटनाएं इंदिरानगर, विकासनगर, अलीगंज और गुडंबा इलाकों में सुबह 5:30 बजे से 6:40 बजे के बीच हुई थीं। संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने घटनाओं के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो एक कार सवार कुछ संदिग्ध नजर आए। कार का नंबर ट्रेस करने पर उसकी लोकेशन दिल्ली में मिली। चार सितंबर को पुलिस ने दिल्ली निवासी फल विक्रेता अभिषेक गुप्ता और कन्नौज के गुरसहायगंज स्थित रामकृष्णनगर निवासी रैपिडो चालक बृजेश्वर अग्निहोत्री को गिरफ्तार किया।एसीपी नॉर्थ नवीन कुमार सिंह ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने दो अन्य साथियों हरियाणा के मुरथल, कल्ताना गन्नौर निवासी कॉल सेंटर कर्मचारी अभिषेक वाल्मीकि और दिल्ली के जगतपुर ईस्ट निवासी ओला कार चालक देव गुप्ता के शामिल होने की बात बताई। देव गुप्ता को 31 अगस्त को करनाल पुलिस ने लूट के मामले में गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने पांच अगस्त को लखनऊ आकर होटल में ठहरने की बात कबूली। छह और सात अगस्त को लूट करने के बाद वे कुकरैल के पास जमा हुए। अभिषेक गुप्ता, बृजेश्वर अग्निहोत्री और अभिषेक वाल्मीकि कार से दिल्ली चले गए। आरोपी देव गुप्ता बाइक से कन्नौज चला गया। अभिषेक वाल्मीकि ने लूटी गई चेन 1.35 लाख रुपये में बेची थी।