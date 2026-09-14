इटौंजा में बाढ़ : बंधा बन गया होता तो बाढ़ से प्रभावित नहीं होते ग्रामीण

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पूर्व विधायक ने लासा, अकड़रिया खुर्द, अकड़रिया कला, बहादुरपुर, सुल्तानपुर आदि गांवों के ग्रामीणों के साथ बैठक भी की। ग्रामीणों ने कहा कि बाढ़ से हर साल प्रभावित होने वाले गांवों के स्थायी समाधान के लिए बंधा जरूरी है। वह पूर्व प्रधान बृजकिशोर लोधी व गुड्डू यादव के आवास पर भी गए। पूर्व विधायक ने आश्वासन दिया कि सरकार से लखनऊ के तराई क्षेत्र तक बंधा बनाने व पानी निकासी के समाधान के लिए पुलिया बनाने की मांग की जाएगी। उनके साथ में सपा के जिला उपाध्यक्ष सुनील भदौरिया व कार्यकर्ता मौजूद रहे।इटौंजा के मानपुर से बगहा जाने वाले रोड पर जलभराव से ग्रामीण परेशान है। इसके विरोध में रविवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मानपुर में धरना-प्रदर्शन किया। इटौंजा सेक्टर प्रभारी की अगुवाई में लवकुश यादव, हिमांशु यादव, मोहित कनौजिया, राजकुमार गौतम, रितेश, सोनू शिवम, सुरेंद्र सिंह, नीरज प्रजापति, हरिपाल यादव, राजपाल यादव ने जलभराव की समस्या के निदान की आवाज उठाई। (संवाद)