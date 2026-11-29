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इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6ई-2452 शाम 6:50 बजे भुवनेश्वर से उड़ान भरकर रात 8:10 बजे वाराणसी पहुंचती है। शुक्रवार को इसने भुवनेश्वर से 175 यात्रियों के साथ तय समय पर उड़ान भरी। वाराणसी पहुंचने से पहले पायलट-इन-कमांड की ओर से ईंधन कम होने की सूचना एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को दी गई। इस पर विमान लखनऊ डायवर्ट करने के निर्देश दिए गए। रात 9:10 बजे विमान अमौसी एयरपोर्ट पर उतारा गया। इसके बाद ईंधन भरने के साथ विमान की तकनीकी जांच भी हुई। विमान को वाराणसी के लिए शनिवार सुबह 9:22 बजे रवाना किया गया। ...इसलिए कम हो गया था ईंधनसूत्र बताते हैं कि भुवनेश्वर से वाराणसी पहुंचने के बाद विमान को लैंडिंग के लिए रनवे खाली नहीं मिला। इस कारण उसे हवा में कई चक्कर काटने पड़े। इस वजह से ईंधन कम हो गया और इसका संकेत मिलते ही पायलट ने एटीसी को सूचित किया। इसके बाद विमान लखनऊ भेज दिया गया।