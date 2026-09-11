Lucknow News: खराब मौसम के कारण दिल्ली से वाराणसी जा रहा विमान लखनऊ डायवर्ट
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 10:40 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 10:40 PM IST
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लखनऊ। दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की उड़ान संख्या 1827 को खराब मौसम के कारण शुक्रवार रात चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डायवर्ट करना पड़ा। वाराणसी में दृश्यता कम होने और प्रतिकूल मौसम के चलते एटीसी (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) ने विमान को लखनऊ में लैंड करने के निर्देश दिए।
एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार विमान ने दिल्ली से अपने निर्धारित समय पर उड़ान भरी थी, लेकिन वाराणसी में मौसम बिगड़ने के कारण लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल सकी। इसके बाद पायलट ने तत्परता दिखाते हुए विमान का रुख लखनऊ की ओर किया। विमान रात 9:49 बजे लखनऊ हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से लैंड कर गया।
विमान के सुरक्षित उतरते ही यात्रियों और क्रू मेंबर्स ने राहत की सांस ली। एयरपोर्ट प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और वाराणसी में मौसम सामान्य होते ही यात्रियों को गंतव्य के लिए रवाना करने की तैयारी की जा रही है।
एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार विमान ने दिल्ली से अपने निर्धारित समय पर उड़ान भरी थी, लेकिन वाराणसी में मौसम बिगड़ने के कारण लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल सकी। इसके बाद पायलट ने तत्परता दिखाते हुए विमान का रुख लखनऊ की ओर किया। विमान रात 9:49 बजे लखनऊ हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से लैंड कर गया।
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विमान के सुरक्षित उतरते ही यात्रियों और क्रू मेंबर्स ने राहत की सांस ली। एयरपोर्ट प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और वाराणसी में मौसम सामान्य होते ही यात्रियों को गंतव्य के लिए रवाना करने की तैयारी की जा रही है।
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