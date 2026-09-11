Lucknow News: बुद्धेश्वर के सीताकुंड में मछलियों मरीं

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पूर्व पार्षद तारा चंद्र रावत, व्यापार मंडल अध्यक्ष पिंटू गुप्ता और बुद्धेश्वर विकास महासभा के अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने बताया कि तालाब की सफाई लंबे समय से नहीं हुई है। गंदा पानी आने की शिकायत भी कई बार की जा चुकी है। महासभा के संरक्षक राम शंकर राजपूत ने नियमित सफाई और गंदे पानी का स्रोत बंद कराने की मांग की।लेखपाल आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला दूध, पानी और पूजन सामग्री भी तालाब में पहुंचती है। इससे पानी दूषित होने की आशंका है। तालाब की सफाई कराकर मृत मछलियों को दफना दिया गया है। जल्द बची मछलियों को निकालकर गोमती में डाला जाएगा।