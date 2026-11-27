सीएफओ अंकुश मित्तल ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम करीब छह बजे फायर स्टेशन गोमतीनगर को सहारा स्टेट में आग लगने की सूचना मिली। वह और एफएसओ गोमतीनगर सुशील यादव मौके पर पहुंचे। आग की भयावहता को देखते हुए फायर स्टेशन हजरतगंज, पीजीआई, इंदिरानगर, चौक, सरोजनीनगर और आलमबाग से अन्य गाड़ियां बुलाई गईं। टीम ने दो हिस्सों में बंटकर आग पर काबू पाना शुरू किया। हालांकि, उठते धुएं के कारण टीम को सांस लेने में समस्या होने लगी। टीम ने ब्रीथिंग ऑपरेटिंग सेट पहन कर आग बुझाने का काम दोबारा शुरू किया। करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद रात करीब 11 आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका। एफएसओ ने बताया कि परिसर और कार्यालय में आग कैसे लगी इस बात की जानकारी नहीं हो सकी है। अपर नगर आयुक्त अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि परिसर खाली था, उसमें रखा फर्नीचर जल गया। अभी तक इस मामले में पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली है।