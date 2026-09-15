Lucknow News: डालीगंज-मैलानी पैसेंजर में बोगियां कम, धक्का-मुक्की के बीच सफर

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यात्री शुभि ठाकुर ने सोशल मीडिया पर महिला यात्री के साथ धक्कामुक्की का वीडियो पोस्ट कर समस्या उठाई। उनकी शिकायत पर पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम गौरव अग्रवाल ने संज्ञान लिया है। गाड़ी संख्या 55088 डालीगंज से शाम 6:30 बजे चलकर रात 11:45 बजे मैलानी पहुंचती है। वापसी में 55087 मैलानी से सुबह 4:45 बजे चलकर डालीगंज सुबह 9:55 बजे पहुंचती है। यात्रियों के मुताबिक बोगियां कम होने से कई लोगों को खड़े होकर सफर करना पड़ता है।गोरखपुर इंटरसिटी सवा चार घंटे लेटगोरखपुर-लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी भी पिछले कई दिनों से देरी से चल रही है। सोमवार को ट्रेन संख्या 15031 सुबह 11:25 बजे की जगह शाम 3:45 बजे लखनऊ पहुंची। ट्रेन करीब सवा चार घंटे लेट रही। रविवार को भी ट्रेन 2:03 घंटे की देरी से पहुंची थी।संपर्क शिविर में 21 मामलों का समाधानउत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के हजरतगंज कार्यालय में सोमवार को सेवानिवृत्त रेलकर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क शिविर लगा। वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अरिमा भट्टनागर ने 142 मामलों की सुनवाई की। इनमें 21 का मौके पर समाधान किया गया। शेष 121 मामलों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए।