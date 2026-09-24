Lucknow News: महिला सीएचओ ने कार चालक पर लगाया ठगी व छेड़छाड़ का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Thu, 24 Sep 2026 02:41 AM IST
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लखनऊ। काकोरी निवासी और उन्नाव में तैनात महिला स्वास्थ्यकर्मी से स्थानांतरण का झांसा देकर 5,500 रुपये ऐंठने और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर मंगलवार को पारा थाने में कार चालक विनोद कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
एसीपी शकील अहमद के मुताबिक, महिला 17 सितंबर को ड्यूटी पर जा रही थी। आगरा एक्सप्रेसवे के पास विनोद ने उसे लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठा लिया। बांगरमऊ पहुंचने से पहले उसने महिला का मोबाइल नंबर ले लिया। आरोप है कि विनोद ने खुद को मंत्री के यहां काम करने वाला बताया और स्थानांतरण कराने के लिए 10 हजार रुपये मांगे। महिला ने उसके बताए नंबर पर 5,500 रुपये ऑनलाइन भेज दिए। इसके बाद आरोपी फोन कर परेशान करने लगा। पीड़िता का आरोप है कि उसने पति को न छोड़ने पर नुकसान पहुंचाने की धमकी दी।
मंगलवार सुबह विनोद कार लेकर तिकोनिया चौराहे पहुंचा। महिला के कार में बैठते ही आरोपी ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। शोर मचाने पर लोग जुट गए। आरोपी कार लेकर भागने लगा तो लोगों ने घेरकर उसे पकड़ लिया और पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़िता ने आरोपी पर अन्य महिलाओं से भी ठगी करने का आरोप लगाया है। एसीपी ने बताया कि आरोपी विनोद तिकोनिया, मुन्नूखेड़ा का निवासी है। पूछताछ में उसने खुद को टैक्सी चालक बताया है। उसके खिलाफ शांतिभंग में कार्रवाई की गई है।
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एसीपी शकील अहमद के मुताबिक, महिला 17 सितंबर को ड्यूटी पर जा रही थी। आगरा एक्सप्रेसवे के पास विनोद ने उसे लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठा लिया। बांगरमऊ पहुंचने से पहले उसने महिला का मोबाइल नंबर ले लिया। आरोप है कि विनोद ने खुद को मंत्री के यहां काम करने वाला बताया और स्थानांतरण कराने के लिए 10 हजार रुपये मांगे। महिला ने उसके बताए नंबर पर 5,500 रुपये ऑनलाइन भेज दिए। इसके बाद आरोपी फोन कर परेशान करने लगा। पीड़िता का आरोप है कि उसने पति को न छोड़ने पर नुकसान पहुंचाने की धमकी दी।
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मंगलवार सुबह विनोद कार लेकर तिकोनिया चौराहे पहुंचा। महिला के कार में बैठते ही आरोपी ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। शोर मचाने पर लोग जुट गए। आरोपी कार लेकर भागने लगा तो लोगों ने घेरकर उसे पकड़ लिया और पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़िता ने आरोपी पर अन्य महिलाओं से भी ठगी करने का आरोप लगाया है। एसीपी ने बताया कि आरोपी विनोद तिकोनिया, मुन्नूखेड़ा का निवासी है। पूछताछ में उसने खुद को टैक्सी चालक बताया है। उसके खिलाफ शांतिभंग में कार्रवाई की गई है।
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