Lucknow News: शिक्षा के मौजूदा ढांचे पर विशेषज्ञों ने जताई चिंता

उन्होंने कहा कि बच्चों में पढ़ने, लिखने और सोचने की क्षमता विकसित करने पर जोर देना चाहिए। लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रो. रूपरेखा वर्मा ने विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस व्यवस्था पर सवाल उठाए। मानवशास्त्री प्रो. नदीम हसनैन ने कहा कि शिक्षा मानवता को स्वतंत्र और सशक्त बनाने वाली होनी चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत फैज की नज्म हम देखेंगे की प्रस्तुति से हुई। संगोष्ठी के दौरान प्रो. अनीता रामपाल ने श्रोताओं के सवालों के जवाब भी दिए। इस मौके पर अंशू केडिया, मधु गर्ग, नाइश हसन, भोपाल की संध्या शैली और नीना आदि मौजूद रहे।