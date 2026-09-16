Lucknow News: न्याय की समान पहुंच सुनिश्चित हो

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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के विधिक सहायता केंद्र और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने द्वितीय परिसर में विधिक जागरूकता कार्यशाला का मंगलवार को आयोजन किया गया। इसका विषय था कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न- रोकथाम, निषेध और निवारण। विशिष्ट अतिथि प्रो. एके सोनकर ने कहा कि विधिक सहायता केंद्र के उद्देश्य सभी के लिए न्याय की समान पहुंच सुनिश्चित करना है। ओजस्वी सिंह ने भंवरी देवी की कहानी और विशाखा कमेटी के दिशा-निर्देशों का वर्णन किया। आफिया खान ने यौन उत्पीड़न की शब्दावली, शिकायत प्रक्रिया और नियोक्ता के कर्तव्यों पर जानकारी दी। प्रो. आरके वर्मा, प्रो. अभिषेक तिवारी, अनुश्री भारती और निमिता गर्ग मौजूद रहीं।