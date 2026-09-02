Lucknow News: 65.44 लाख के बकाये पर निबंधन भवन की बिजली गुल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के बिल के मुताबिक, निबंधन भवन पर 62,61,872.27 रुपये पुराना बकाया है, जबकि 2,82,060.90 रुपये वर्तमान बिल है। बिल में भुगतान की अंतिम तारीख 27 अगस्त और संभावित विच्छेदन की तारीख तीन सितंबर दर्ज थी। इससे पहले ही भवन की बिजली काट दी गई। मामला सिर्फ बिजली बिल जमा नहीं होने तक सीमित नहीं है। सवाल यह है कि करीब छह महीने तक बकाया बढ़कर 62 लाख रुपये से अधिक कैसे पहुंच गया और इसकी जानकारी स्थानीय स्तर पर संबंधित अधिकारियों को क्यों नहीं हुई। अधिकारियों के मुताबिक, बिल के भुगतान की व्यवस्था केंद्रीकृत है। निबंधन भवन विभाग का होने के कारण इसका बिल केंद्रीय स्तर से जमा होता है। स्थानीय कार्यालय भुगतान नहीं करता है। इस केंद्रीकृत व्यवस्था के कारण स्थानीय स्तर पर बिल और बकाया की जानकारी नहीं मिल सकी।एआईजी निबंध राजेश तिवारी ने बताया कि विभाग के भवनों के बिजली बिल के भुगतान की व्यवस्था केंद्रीकृत है। किराये के भवनों में संचालित कार्यालयों के बिजली बिल का भुगतान किराये के साथ ही किया जाता है। वहीं, निबंधन भवन विभाग का अपना भवन है, इसलिए इसका बिजली बिल केंद्रीय व्यवस्था के तहत जमा होता है। भुगतान जल्द कराया जाएगा।अगस्त का वर्तमान बिल 2.82 लाख रुपये है, लेकिन कुल देनदारी में 62.61 लाख रुपये का पुराना बकाया है। यानी कनेक्शन कटने की वजह कई महीनों से भुगतान नहीं होना है। स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि निबंधन भवन प्रमुख कार्यालय है और यहां रोजाना बड़ी संख्या में संपत्तियों के दस्तावेज पंजीकृत होते हैं। ऐसे भवन की बिजली कटना केंद्रीकृत भुगतान व्यवस्था की निगरानी, सूचना तंत्र और जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है।