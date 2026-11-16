पहले था उपद्रव का डर, अब है उत्सव का माहौल : योगी

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लक्ष्मण मेला घाट पर रविवार को छठ महापर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में त्योहारों के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। त्योहारों पर घर जाने वाले लोगों के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। घाटों की सफाई के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। आज कोई भी मां-बहनों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकता।सपा सांसद की टिप्पणी पर किया पलटवारमुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के एक सांसद ने दुर्गा पूजा, छठ पर्व और कांवड़ यात्रा को लेकर क्या टिप्पणी की थी, यह सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों को छठ महापर्व में भेदभाव और दुर्गा पूजा व कांवड़ यात्रा में पाखंड दिखाई देता है। ऐसे लोग समाज और संस्कृति के दुश्मन हैं।लखनऊ में 20 लाख, गोरखपुर में 16 लाख श्रद्धालु हुए शामिलमुख्यमंत्री ने कहा कि छठ महापर्व के लिए पूरे प्रदेश में उत्साह है। चार दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली गई थी। उन्हें बताया गया कि लखनऊ में करीब 20 लाख और गोरखपुर में 16 लाख श्रद्धालु छठ पूजा में शामिल हुए। अन्य जिलों में भी लाखों लोगों ने पर्व मनाया। छठ पूजा के आयोजन में 200 से अधिक कलाकार प्रस्तुतियां दे रहे हैं।विरासत पर गर्व करने का मिल रहा अवसरयोगी ने कहा कि 2017 से पहले त्योहारों पर उपद्रव की घटनाएं होती थीं और कलाकार भी कार्यक्रमों में आने से घबराते थे। आज प्रदेश में सुरक्षा और विकास के साथ लोगों को अपनी विरासत पर गर्व करने का अवसर मिल रहा है। पूर्वांचल और बिहार से आए लाखों लोगों ने अपनी मेहनत और उद्यम से लखनऊ को अपना घर बनाया है। छठ महापर्व केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने भोजपुरी में श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया और लोक गायिका शारदा सिन्हा को याद किया। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, एमएलसी पवन सिंह चौहान, लोकगायिका मालिनी अवस्थी और भोजपुरी समाज के प्रभुनाथ राय समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।