Lucknow News: दुर्गा भाभी के योगदान को किया याद

लखनऊ। क्रांतिकारी दुर्गा भाभी के साहस, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति को याद करते हुए भारतीय एकता समिति की ओर से शनिवार को सहकारिता भवन में विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इसका विषय 'दुर्गा भाभी का व्यक्तित्व, कृतित्व एवं वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता' रहा। वक्ताओं शशि जी, पूर्व सूचना आयुक्त अजय उप्रेती और ललित मोहन पोखरिया ने कहा कि दुर्गा भाभी का त्याग, निर्भीकता और राष्ट्रप्रेम आज भी प्रेरणादायी है। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान और संघर्ष नई पीढ़ी, विशेषकर महिलाओं को राष्ट्र निर्माण के प्रति जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देता है।

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