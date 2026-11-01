फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Durga Bhabhis contribution was remembered

Lucknow News: दुर्गा भाभी के योगदान को किया याद

Sun, 01 Nov 2026 01:54 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
Durga Bhabhis contribution was remembered
सहकारिता भवन सभागार में भारतीय एकता समिति की ओर से दुर्गा भाभी पर गोष्ठी का किया गया आयोजन।
लखनऊ। क्रांतिकारी दुर्गा भाभी के साहस, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति को याद करते हुए भारतीय एकता समिति की ओर से शनिवार को सहकारिता भवन में विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इसका विषय 'दुर्गा भाभी का व्यक्तित्व, कृतित्व एवं वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता' रहा। वक्ताओं शशि जी, पूर्व सूचना आयुक्त अजय उप्रेती और ललित मोहन पोखरिया ने कहा कि दुर्गा भाभी का त्याग, निर्भीकता और राष्ट्रप्रेम आज भी प्रेरणादायी है। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान और संघर्ष नई पीढ़ी, विशेषकर महिलाओं को राष्ट्र निर्माण के प्रति जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देता है।

सहकारिता भवन सभागार में भारतीय एकता समिति की ओर से दुर्गा भाभी पर गोष्ठी का किया गया आयोजन।

सहकारिता भवन सभागार में भारतीय एकता समिति की ओर से दुर्गा भाभी पर गोष्ठी का किया गया आयोजन।

सहकारिता भवन सभागार में भारतीय एकता समिति की ओर से दुर्गा भाभी पर गोष्ठी का किया गया आयोजन।

सहकारिता भवन सभागार में भारतीय एकता समिति की ओर से दुर्गा भाभी पर गोष्ठी का किया गया आयोजन।

सहकारिता भवन सभागार में भारतीय एकता समिति की ओर से दुर्गा भाभी पर गोष्ठी का किया गया आयोजन।

सहकारिता भवन सभागार में भारतीय एकता समिति की ओर से दुर्गा भाभी पर गोष्ठी का किया गया आयोजन।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed