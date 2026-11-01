लखनऊ: इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के पास बीटेक छात्र को मारी चार गोलियां, सुतली बम भी फेंके; ट्रॉमा सेंटर रेफर

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सात युवकों पर हत्या के प्रयास की एफआईआर

बिहार के सिवान जिले के सोनबरसा निवासी आयाज इमाम खान उर्फ अरबाज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से बीटेक कंप्यूटर साइंस अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा है। छात्र के मुताबिक, शनिवार रात करीब 11:44 बजे वह यूनिवर्सिटी के पास सोनू फास्ट फूड की दुकान पर मौजूद था। इसी दौरान अभिषेक ठाकुर, राशिद जमाल, सोहैल, राहुल, नफीस, अब्दुल्लाह और दानिश वहां पहुंचे।आरोप है कि सातों युवकों ने जान से मारने की नीयत से उस पर गोलियां चला दीं। ताबड़तोड़ फायरिंग में चार गोलियां लगने से आयाज गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। अचानक गोली चलने और बम फेंके जाने से मौके पर भगदड़ मच गई। वहां मौजूद साथी छात्रों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया।घटना की सूचना मिलते ही एसीपी गाजीपुर अतुल कुमार पांडेय और गुडंबा इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके से बुलेट बरामद हुए हैं।ने बताया कि मामले में सात आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।