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रेलवे बोर्ड के तबादला आदेश के अनुसार, अमनदीप कपूर को उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का नया डीआरएम नियुक्त किया गया है। उन्होंने सुनील कुमार वर्मा का स्थान लिया है। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में गौरव अग्रवाल की जगह शिखा श्रीवास्तव को नया डीआरएम बनाया गया है। लखनऊ के दोनों प्रमुख रेल मंडलों के डीआरएम के एक साथ तबादले को प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है।नवनियुक्त अधिकारियों के सामने ट्रेनों के समयबद्ध, सुरक्षित संचालन के साथ ही यात्री सुविधाओं के विस्तार व स्टेशनों के आधुनिकीकरण की चुनौतियां रहेंगी। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के नए डीआरएम अमनदीप कपूर की प्राथमिकता परिचालन क्षमता बढ़ाने, समय पालन सुधारने और स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन को बेहतर करना रहेगा।वहीं दूसरी ओर लखनऊ जंक्शन, गोमतीनगर, बादशाहनगर और ऐशबाग जैसे प्रमुख स्टेशनों वाले पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल की नवनियुक्त डीआरएम शिखा श्रीवास्तव पर सेफ्टी के साथ-साथ इन स्टेशनों पर चल रही बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की चुनौती रहेगी।