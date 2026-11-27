यूपी: पीएसी व अन्य इकाइयों में बड़ा फेरबदल; कई सेनानायक और अधिकारी बदले, तीन तबादले निरस्त
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Fri, 27 Nov 2026 10:23 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश शासन ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए पीएसी सेनानायकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें आकाश तोमर को पुलिस अकादमी मुरादाबाद और त्रिभुवन सिंह को एसपी जीआरपी मुख्यालय लखनऊ भेजा गया है। इसके साथ ही तीन अधिकारियों के पूर्व में जारी तबादला आदेश निरस्त कर उन्हें नई तैनाती दी गई है।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश शासन ने शुक्रवार को पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए पीएसी और अन्य इकाइयों में भी बदलाव किए हैं। 8वीं वाहिनी पीएसी बरेली के सेनानायक आकाश तोमर को डॉ. बीआर आंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद का एसपी बनाया गया है। 23वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद के सेनानायक अमित कुमार प्रथम को ईओडब्ल्यू का एसपी बनाया गया है।
वहीं, 15वीं वाहिनी पीएसी आगरा के सेनानायक नरेंद्र कुमार सिंह को पीटीसी सीतापुर का एसपी बनाया गया है। 36वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी के सेनानायक डॉ. अनिल कुमार पांडेय को एसपी कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं बनाया गया है। 30वीं वाहिनी पीएसी गोंडा के सेनानायक त्रिभुवन सिंह को एसपी जीआरपी मुख्यालय लखनऊ और 42वीं वाहिनी पीएसी प्रयागराज के सेनानायक राजेश कुमार श्रीवास्तव को एसपी अभिसूचना मुख्यालय बनाया गया है।
इसके अलावा 20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़ के सेनानायक सुशील कुमार शुक्ला को एसपी पीटीएस गोरखपुर और 33वीं वाहिनी पीएसी झांसी के सेनानायक अजीत कुमार सिन्हा को एसपी यूपी पावर कॉरपोरेशन बनाया गया है। गौतमबुद्धनगर की डीसीपी प्रीति यादव को 15वीं वाहिनी पीएसी आगरा का सेनानायक बनाया गया है।
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वहीं, 15वीं वाहिनी पीएसी आगरा के सेनानायक नरेंद्र कुमार सिंह को पीटीसी सीतापुर का एसपी बनाया गया है। 36वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी के सेनानायक डॉ. अनिल कुमार पांडेय को एसपी कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं बनाया गया है। 30वीं वाहिनी पीएसी गोंडा के सेनानायक त्रिभुवन सिंह को एसपी जीआरपी मुख्यालय लखनऊ और 42वीं वाहिनी पीएसी प्रयागराज के सेनानायक राजेश कुमार श्रीवास्तव को एसपी अभिसूचना मुख्यालय बनाया गया है।
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इसके अलावा 20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़ के सेनानायक सुशील कुमार शुक्ला को एसपी पीटीएस गोरखपुर और 33वीं वाहिनी पीएसी झांसी के सेनानायक अजीत कुमार सिन्हा को एसपी यूपी पावर कॉरपोरेशन बनाया गया है। गौतमबुद्धनगर की डीसीपी प्रीति यादव को 15वीं वाहिनी पीएसी आगरा का सेनानायक बनाया गया है।
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