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कोशला साहित्य फेस्टिवल में लोक संगीत की धूम, लखनऊ में युग्म बैंड की प्रस्तुति पर झूमे युवा

Bhupendra Singh

Updated Fri, 27 Nov 2026 10:33 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 10:33 PM IST







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लखनऊ में हुसैनाबाद स्थित लखनऊ म्यूजियम ऑफ हेरिटेज में आयोजित कोशला साहित्य फेस्टिवल में जयपुर के फोक-फ्यूजन बैंड युग्म की शानदार प्रस्तुति ने समां बांध दिया। लोक संगीत और आधुनिक धुनों के संगम पर युवा झूमते नजर आए। बैंड की प्रस्तुति ने महोत्सव में संगीत और उत्साह का रंग भर दिया। ... और पढ़ें

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