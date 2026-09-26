Lucknow News: ट्रक में घुसी डबलडेकर बस, चालक और महिला यात्री घायल

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काकोरी इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर के मुताबिक, शुक्रवार सुबह करीब छह बजे डबल डेकर बस संख्या बीआर-28 पी 3870 दिल्ली के करोलबाग से यात्रियों को लेकर सिद्धार्थनगर के बांसी जा रही थी। बस चालक ने ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी दौरान हादसा हो गया। काकोरी पुलिस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों घायलों को ट्रॉमा सेंटर भेजा, जहां उनका उपचार चल रहा है। अन्य यात्रियों को दूसरे वाहन से भेजा गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर भाग गया। मामले में फिलहाल कोई तहरीर नहीं मिली है। हादसे से करीब एक घंटे तक जाम लगा रहा। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को किनारे कराया।ड्राइवर को झपकी आने से हादसे की आशंकापरिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रथमदृष्टया ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने से हादसा हुआ है। हालांकि हादसे की असली वजह बस की तकनीकी जांच के बाद ही सामने आएगी। जांच में बस के सभी दस्तावेज सही पाए गए। एआरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडेय ने बताया कि 28 से 30 सितंबर तक अनफिट स्लीपर बसों की चेकिंग का अभियान चलाया जाएगा।